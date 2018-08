2013 hat der Frankfurter sein Modegeschäft an der Lorettostraße eröffnet. Der 53-Jährige hat sich auf klassische britische Mode spezialisiert und hat sich damit einen persönlichen Traum erfüllt.

Wer das Modegeschäft „Modlord“ auf der Lorettostraße zum ersten Mal besucht, kommt nicht umhin, zwei Mal hinzuschauen. Das liegt vor allem an der ausgefallenen Inneneinrichtung des Ladens, die an ein gemütliches Wohnzimmer erinnert:

An einer Wand steht ein braunes Chesterfield-Ledersofa, auf dessen Rückenlehne ein buntes Porträt des verstorbenen Musiker David Bowie thront. Gleich darüber ist ein Regal montiert, in dem abwechselnd Pullover und Hemden ausgelegt sind. Abgerundet wird das Bild von einem großen, mit vielen Ornamenten geschmückten Teppich auf dem Dielenboden sowie sanfter Jazz-Musik, die aus einem Plattenspieler in der hintersten Ecke des Raums ertönt.

Man merkt schnell: „Modlord“ ist kein Laden von der Stange. Hier steckt sehr viel Liebe zum Detail drin. „Mir ist wichtig, dass in meinem Laden eine ruhige, gemütliche Atmosphäre herrscht“, sagt Memo Torfilli, der den Shop vor fünfeinhalb Jahren eröffnete.

Der Name „Modlord“ ist dabei Programm. Er setzt sich zusammen aus den beiden Wörter „Mod“, das für die Jugendbewegung und Subkultur der 1960er Jahre in Großbritannien steht, sowie „Lord“, das auf den aristokratischen, adligen britischen Gentleman anspielt. Entsprechend ist auch das Sortiment aufgebaut. „Es ist ein Laden für klassisch-britische Mode“, erklärt Torfilli. „Wir verkaufen unter anderem Loafer, Brogues, Chinos, Hemden, Jacken, Kleider, Hosenträger, Gürtel, Manschettenknöpfe und Krawatten.“ Aber auch der in der Modszene äußerst beliebte Parka ist bei Memo Torfilli zu finden.

Die Modbewegung hat ihren Ursprung in den 50er Jahren

Die Mods (Kurzform für Modernist) hatten ihren Ursprung Ende der 50er Jahre, als sich Jugendliche der britschen Arbeiterklasse durch das Tragen von feiner Kleidung von ihrer Herkunft abgrenzen wollten. Nach und nach hat sich mit den Jahren daraus ein eigener Kleidungsstil entwickelt, der für Torfilli vor allem „smart, sehr klassisch und zeitlos“ ist,

Und das lebt der Frankfurter auch vor. Er selbst trägt mit Leidenschaft britische Button-Down-Hemden, Pennyloafer, Paperboymützen oder Chinohosen. „Ich war schon immer sehr britaffin und bin Mitte der 80er Jahre zur Modkultur gekommen“ erzählt er. „Irgendwann habe ich dann das Lied ,Speak like a child’ von Style Council gehört – und dann ist es passiert. Seitdem habe ich meinen Stil gefunden, den ich bis heute treu geblieben bin.“