Düsseldorf. Bei der Debatte um die Freigabe der Mehrkosten für den Grand Départ bleibt die CDU beim „Nein“. Aktuell wird in der Ratssitzung, die am Donnerstag um 14 Uhr begonnen hat, heftig debattiert. Die CDU, die bis zuletzt nicht öffentlich gemacht hatte, wie sie entscheiden will, legte sich fest, das Geld nicht freizugeben dagegen. Nun soll geheim abgestimmt werden. Die WZ berichtet, sobald ein Abstimmungsergebnis vorliegt. Sollte OB Thomas Geisel auch dann keine Freigabe dieses Geldes zur Begleichung von Rechnungen bekommen, würde er die Bezirksregierung als Kommunalaufsicht einschalten – entschieden werden könnte dann erst in der Dezembersitzung des Rates.

Schon in der vergangenen Woche hatte der Rat die Genehmigung von Mehrkosten zum Tour-de-France-Start über 2,9 Millionen Euro vertagt - zum zweiten Mal. Eigentlich sollte heute, 19. Oktober, über die Mittel – 1,5 Millionen davon nachträglich, weil die per Dringlichkeitsbeschluss bereits ausgegeben wurden, entschieden werden.