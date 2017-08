Wer einmal mit dem Auto auf der Toulouser Allee gefahren ist, weiß, wie chaotisch es dort teilweise zugeht. Vor allem zur Mittagszeit parken Baustellenfahrzeuge kreuz und quer, teilweise nicht nur am rechten Rand, sondern auch auf dem Grünstreifen. Klar, irgendwo müssen sie parken – die Argumentation der Stadt ist durchaus nachvollziehbar. Aber bitte in geordneter Art und Weise.

Richtig gefährlich wird es nachts, wenn bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen ist, dass auf dem rechten Fahrtstreifen plötzlich reihenweise Fahrzeuge abgestellt sind. Ärgerlich ist es, dass es an der Toulouser Allee selbst keine Parkbuchten gibt und die Stellplätze in der Tiefgarage offenbar nicht ausreichen. Ein Parkschlüssel von 1,3 Plätzen pro Wohneinheit ist vielleicht – so traurig es ist – heute nicht mehr realitätsnah. Ein Stellplatz pro Wohnung, wie von der Firma Pandion vorgesehen, ist es ganz sicher nicht. Denn: Sehr viele Familien haben heute mehr als nur ein Auto. Neu ist diese Feststellung nicht.