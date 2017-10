Viele haben es vielleicht einfach vergessen. Es gab mal eine Zeit, in der gehobene Gastronomie in der Altstadt ihren Platz hatte. Nachtclubs wie das Lord Nelson oder der Pferdestall, Live-Clubs wie das Dr. Jazz und auch bei den Restaurants gab es ein deutlich breiteres Angebot. Seltsam ist, dass die gleichen Kritiker, die sich seit Jahren über die nervigen Junggesellenabschiede aufregen, nun auch über das Andreas-Quartier meckern. Es wird höchste Zeit, in der Gastronomie wieder mehr Niveau zu wagen.

