Werbewand: Die FDP kritisiert, dass „riesige Sichtwände“ den Blick auf die Baustelle am Gründgens-Platz verdecken. Der Baufortschritt sei so nicht zu verfolgen. Die Antwort der Verwaltung stellt jedoch klar, dass an einigen Stellen Gucklöcher installiert sind. Bei dieser Großbaustelle seien zudem massive Zäune nötig, um das Umfeld vor Lärm und Dreck zu schützen.

Auch nach der Werbung auf den Wänden fragte die FDP. Hier stellt die Verwaltung klar, dass der Investor die Flächen zu Werbezwecken nutzen dürfe, die Stadt dafür garantierte Einnahmen verbuche.

Ehrenring: Ratsfrau Silvia Wiechert (CDU) ist gestern mit dem Ehrenring des Rates ausgezeichnet worden. OB Geisel überreichte ihr zudem eine Urkunde. Voraussetzung für die Verleihung: zehn Jahre Mitgliedschaft im Rat.

Neue Ratsmitglieder: Dagmar von Dahlen (CDU) und Uta Opelt (AfD) sind als neue Ratsmitglieder verpflichtet worden. Sie folgen auf Gero Skowronek und Nic Vogel, die ihr Mandat niedergelegt hatten.

RRX Auf Anfrage der Grünen stellte die Stadt dar, wie ihre Positionen zu Baumfällungen für die Bauarbeiten zum Rhein-Ruhr-Express sind. So will sie gegenüber der Bahn vertreten, dass an der Gustav-Poensgen-Straße alle „technischen Maßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes zu ergreifen sind“.