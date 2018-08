Wichernschule und Dieter-Forte-Schule werden modernisiert.

Florian Dirszus, stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamts, und Heinrich Labbert, Geschäftsführer der Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM), stellten jetzt mit der Wichernschule und der Dieter-Forte-Gesamtschule zwei Bauprojekte mit unterschiedlichsten Anforderungen an die Planer vor.

7,1 Millionen Euro für die Wichernschule Im Auftrag der Landeshauptstadt bringt das städtische Tochterunternehmen IPM den Schulstandort an der Brorsstraße in Unterbach für 7,1 Millionen Euro auf den neuesten Stand. Die Schule mit Gebäuden aus den 1950er und 1960er Jahren wird im Bestand saniert sowie um zwei zusätzliche Baukörper erweitert, unter anderem für den OGS-Bereich, für Mehrzweckräume sowie für eine Küche.

Die Neubauten schließen an die bestehenden Gebäudestrukturen an, so dass ein direkter Durchgang zwischen den Gebäudeteilen ermöglicht wird. Sie werden durch einen Aufzug barrierefrei miteinander verbunden. An zentralen Stellen sind weiterhin Personal-, Schüler- und Behindertentoiletten sowie die Technik- und Serviceräume angeordnet. Zunächst wurde bis April 2018 der „Anbau Nord“ errichtet, der auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern Raum für die OGS-Gruppen und Sozialbereiche beherbergen wird. Von April an bis Ende 2018 wird nach Auszug der OGS-Gruppen aus den Übergangscontainern der erheblich größere „Anbau Süd“ mit einer Nutzfläche von 1500 Quadratmetern errichtet. Der Schulhof wird ebenfalls grundlegend umgestaltet.

Dieter-Forte-Gesamtschule: 3,3 Millionen Euro In Eller werden derzeit die Energieversorgung sowie die Lüftungs- und Gebäudetechnik erneuert. 3,3 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Dauer der Baumaßnahme: 15 Wochen. Ein großer Teil der Heiztechnik stammt noch aus dem Jahr 1975/76. Als Erneuerung der Energieversorgung ist der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes in Verbindung mit einem Gas-Brennwertkessel und einem Gas-Heißwassererzeuger geplant. Red