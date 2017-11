Der Dienst für Beamte der Altstadtwache ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden. Gerade erst wurde eine Statistik bekannt, nach der Düsseldorf inzwischen die „Hauptstadt der Taschendiebe“ ist. Viele der Taten, begangen meist von organisierten Banden, spielen sich in dem Trubel zwischen Rheinufer und Heinrich-Heine-Allee ab. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Brutalität. Gingen Prügeleien an der längsten Theke der Welt früher meist glimpflich aus, ist die Hemmschwelle zur Gewalt erheblich gesunken.

Das sind Anforderungen, denen die Polizei gerecht werden muss. Mit der neuen Altstadtwache wird ein Zeichen gesetzt. Vieles wird für die Beamten nun einfacher und auch ein bisschen komfortabler. Und macht es den Straftätern ein wenig schwerer.