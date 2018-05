Die Ruderinnen vom RC Germania messen sich bei der Internationalen Hügelregatta mit starker Konkurrenz.

Zum internationalen Kräftemessen auf dem Baldeneysee kam die Ruderwelt in Essen zusammen. Auch der RC Germania war bei der 100. Internationalen Hügelregatta vertreten. Leonie Menzel und Lara Richter gewannen dabei jeweils Medaillen, Anton Schulz präsentierte sich als Ersatzmann im Achter und Vierer.

Leonie Menzel fuhr mit Melanie Göldner (Potsdam) im Doppelzweier hinter einem Boot mit A-Nationalmannschafsruderinnen auf den zweiten Platz und qualifizierte sich für das A-Finale. In diesem reichte es dann für Platz sechs und zum Sieg in der U 23-Wertung als bestes Nachwuchsboot. Am zweiten Wettkampftag belegte das Duo im Vorlauf sowie im A-Finale Platz vier und war erneut schnellstes U 23-Boot.

Im Doppelvierer belegte die Renngemeinschaft Pirna/Potsdam/Düsseldorf den siebten Platz von sieben Booten. Im Leichtgewichtseiner fuhr U 23-Ruderin Lara Richter im Vorlauf auf Platz vier. Im A-Finale ließ sie zwei Boote hinter sich und wurde hinter den internationalen Booten (zwei Mal Niederlande, Schweiz, Tschechien) und der deutschen Ruderin Larissa Schäfer insgesamt Sechste. Gemeinsam fuhren Richter und Schäfer mit Ruderinnen aus Würzburg und München im Leichtgewichtsdoppelvierer von zwei Booten auf den ersten Rang, am zweiten Tag von vier Booten auf Platz zwei.

Leichtgewicht Leonie Pieper musste leider auf ihren Start verzichten, da ihre Doppelzweierpartnerin Fini Sturm von Seiten des Deutschen Ruderverbandes als Ersatz für die erkrankte Marie-Louise Dräger bestellt wurde und Pieper so ohne Partnerin da stand.

Schulz springt ein und wechselt auf die Steuerbordseite

Anton Schulz zeigte beste persönliche Leistungen als Ersatzmann. Er sprang nicht nur spontan ein, sondern musste auf noch auf die Steuerbordseite wechseln. Am ersten Tag fuhr der Achter mit ihm an Bord (Renngemeinschaft mit Berlin/Siegburg/Stralsund/Krefeld/Potsdam/Treis-Karden) auf den zweiten Platz hinter dem Deutschlandachter und ließ die Boote aus Polen, China und Frankreich hinter sich. Das Ziel für Anton Schulz ist weiterhin, sich einen festen Platz im U 23-Achter zu erkämpfen. Im Vierer belegte Schulz in Renngemeinschaft mit Leipzig/Wurzen Platz fünf im Vorlauf und gewann das B-Finale.

Daniel Tkaczick und Johannes Fischer belegten in Renngemeinschaft mit Köln/Leverkusen Platz acht im Vorlauf und im B-Finale Platz vier. Für Steven Tischer und Jens Laudamus war es eine besondere Herausforderung im Leichtgewichtsdoppelzweier gegen die nationale und internationale Konkurrenz anzutreten. Doch in Vorlauf und B-Finale gab es jeweils nur den letzten Platz.