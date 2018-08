Die Stadt braucht mehr Zeit, um die Teilnehmer für den Kongress zu gewinnen.

Düsseldorf. Das Symposium zum Thema Raubkunst und zum jüdischen Galeristen Max Stern soll Anfang 2019 und nicht wie bisher geplant Ende November stattfinden. Das bestätigte die städtische Provenienzforscherin Jasmin Hartmann auf Anfrage unserer Redaktion. Das Symposium ist Vorläufer einer Ausstellung zu Max Stern, die die Stadt für Herbst 2019 angekündigt hat.

Der zunächst angedachte Termin galt von Anfang an als schwierig. Im November gibt es eine Reihe von Treffen zum Forschungsgebiet, unter anderem eine dreitägige Konferenz des Deutschen Zentrums Kulturverluste in Berlin. Dort werden Spitzenpolitiker und internationale Fachleute über die Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die die Nationalsozialisten beschlagnahmt haben, erörtern.

Die Hoffnung, dass die internationalen Wissenschaftler den Düsseldorfer Termin mit in ihr Programm aufnehmen und froh sind, nicht zwei Mal fliegen zu müssen, hat sich nicht erfüllt. Unter anderem muss die Stadt die Redner-Plätze neu besetzen, die sie nach eigenen Angaben für Experten aus Kanada freigehalten hatte.

Wissenschaft soll im Vordergrund stehen – und nicht Politik

Die Experten hatten mit Verweis auf die Vorgeschichte des Symposiums abgesagt. Im kanadischen Montreal hat das Projekt seinen Sitz, das sich mit den Werken befasst, die Stern im Dritten Reich durch Zwang verloren hat.

Die Vorgeschichte: Die Stadt hatte für dieses Jahr eine Ausstellung zu Max Stern im Stadtmuseum geplant. Oberbürgermeister Thomas Geisel sagte die Schau ab und begründete dies mit „Sorgfaltsmängeln“ und damit, dass die Schau fast ausschließlich auf der Darstellung der kanadischen Experten beruht habe. Nach internationalen Protesten zog die Stadt die Absage zurück und kündigte das Symposium an.

Versuche, die kanadischen Experten von einer erneuten Mitarbeit zu überzeugen, scheiterten. Die Kanadier bemängelten unter anderem die Kommunikation der Stadt Düsseldorf und die Zusammensetzung der Teilnehmer. Max Stern soll nach Angaben der Stadt den Mittelpunkt des Symposiums bilden. Um den passenden Kontext zu schaffen, stünden zum Beispiel auch Themen wie „Rheinische Sammler“ auf dem Programm. Es gehe darum, wissenschaftlich voran zu kommen und nicht politisch-strategisch zu agieren, heißt es vonseiten der Stadt.