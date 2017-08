Drei Männer sind bei einer Massenschlägerei, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt ereignet hat, durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zwei Gruppen junger Männer waren aus bislang unbekannten Gründen aufeinander losgegangen.

Düsseldorf. Drei Männer sind bei einer Massenschlägerei, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt ereignet hat, durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zwei Gruppen junger Männer waren aus bislang unbekannten Gründen aufeinander losgegangen.

Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 4 Uhr mehrere Hinweise auf Schlägereien in der Düsseldorfer Altstadt in der Einsatzleitstelle eingegangen. Auf der Berger Straße waren sich zwei größere Gruppen (jeweils zwischen vier und zehn Personen) junger Männer begegnet und hatten nach gegenseitigen Provokationen aufeinander eingeschlagen. Dabei verteilten sich die Beteiligten über mehrere Altstadtgassen, so dass ein Zusammenhang der verschiedenen Schlägereien nicht direkt erkennbar war. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass mindestens ein Beteiligter ein Messer einsetzte und drei andere so schwer verletzte, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Neben den drei namentlich bekannten Verletzten, wurde noch ein 21-Jähriger gefasst und identifiziert. Die Personen sind alle zwischen 19 und 21 Jahre alt und stammen aus Düsseldorf und dem Umland. Wer das Messer benutzt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.