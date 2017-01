Meinung Kommentar: Maß halten

Sicher trifft den U78-Fahrer keine direkte Schuld am Unfall in Stockum. Auch kann man der Rheinbahn nicht vorwerfen, die Gefahr völlig zu ignorieren, in den letzten Jahren hat sie etliche Gutachten eingeholt. Dennoch bleibt die Lage an vielen Kreuzungen unbefriedigend, sprich gefährlich, wenn gilt: Eine Fußgängerampel zeigt Grün, aber die Bahn hat trotzdem Vorfahrt. Zudem muss die Rheinbahn beim verständlichen Versuch, schneller durch die Stadt zu kommen, Maß halten. Und an heiklen Ecken einfach mal langsamer fahren.