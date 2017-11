Düsseldorf. Am Mittwochabend hat ein Maskierter einen Supermarkt an der Brehmstraße überfallen. Er bedrohte eine Kassiererin mit einem Messer und erbeutete so mehrere hundert Euro. Nach dem Überfall flüchtete der Mann in Richtung Grunerstraße. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er ist schlank und trug eine dunkelblaue Wollmütze mit Augenschlitzen, die er über das Gesicht gezogen hatte. Außerdem hatte er eine dunkle Steppjacke und dunkle Handschuhe an. Während des Überfalls hatte er einen dunklen Rucksack und eine dunkle Stofftasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen. red