Er macht beides: Er singt bei den Bayreuther Wagner-Festspielen und komponiert für den „Klangraum“ in Flingern am 7. Juli.

Düsseldorf. Martin Wistinghausen (39) ist immer auf Achse. In Sachen Alter und zeitgenössischer Musik. Manchmal auch in Sachen Richard Wagner. Zwischen der Rheinmetropole, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Abstechern nach Zürich. Gerade kommt der Düsseldorfer mit vielen Talenten, der sich gerne als „singenden Komponisten und komponierenden Sänger“ bezeichnet, zurück aus dem Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in Brandenburg. In der Natur-Idylle des einstigen Wohnsitzes des Romantikerpaares Bettina und Achim von Arnim verfasste er als Stipendiat das Stück „Wasserbilder“, das Ende September in der St.-Antonius-Kirche in Oberkassel aus der Taufe gehoben wird.

Doch zunächst packt er in seiner Oberbilker Wohnung die Koffer für Bayreuth. Seit neun Jahren singt er als Bass während der Wagner-Festspiele im Festspiel-Chor. Bis Ende August. Zwischendurch kehrt er in seine Heimat zurück: Beim Klangräume-Festival tritt er am 7. Juli im "Klangraum 61" (Mettmanner Straße 61) auf.

Auf dem Programm steht „De Profundis“ – ein Stück, das der hochgewachsene, mit einer kernigen tiefen Sprech-Stimme ausgestattete Wistinghausen 2016 schrieb: für Bass, indische Handorgel (Shruti-Box genannt) und Elektronik, nach einem Text von Georg Trakl. In Anlehnung an den 130. Psalm „Aus der Tiefe rufe ich, Herr zu Dir“ kommt in diesem Werk Wistinghausens volle, kultivierte, in Höhen und Tiefen schlank geführte Stimme mannigfach zum Einsatz. Denn wie in vielen seiner Werke hört man ihn nicht nur singen, sondern auch hauchen, sprechen und flüstern.

Die Freude an Klang-Experimenten konnte man bereits 2012 in der Neanderkirche bewundern – in einem Stück für Bass-Stimme und Orgel, uraufgeführt bei den Sommerlichen Orgelkonzerten.

Die Stationen seiner Ausbildung sind mit großen Namen verknüpft

Die Mehrfach-Begabung erkannten bereits seine Lehrer an der Clara-Schumann-Musikschule, wo der einstige Waldorf-Schüler schon früh in Gesang und Komposition ausgebildet wurde. Es folgten Magisterstudien an ersten Adressen der Branche, an der Kölner Musikhochschule, in Mannheim und am Salzburger Mozarteum. Dort bei der renommierten Adriana Hölszky (die u.a. zwei Tanzstücke für Martin Schläpfer kreierte), in Köln beim Opern-Bass Kurt Moll. Wen wundert’s da, dass Wistinghausen besonders gerne und intensiv neue Stücke für die menschliche Stimme schreibt. Bei „De Profundis“ erkennt man zudem seine Breitbandbildung, die Begeisterung des Viel-Lesers für Literatur und sein Interesse an existenziellen Fragen der Menschheit.