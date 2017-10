Am 26. Oktober werden kreative Köpfe ausgezeichnet.

Düsseldorf entwickelt sich zu dem Kreativ-Hot-Spot Deutschlands. Mit Kunst auf Weltklasse-Niveau, hoch-innovativen Unternehmen und einer Agenturlandschaft, die internationales Format hat. Der Marketing Club Düsseldorf hat nun eine Initiative umgesetzt, die dem Wettbewerbsfaktor „Kreativität“ in Düsseldorf weiteren Schwung verleihen soll. Die Gründung des „Creative Council“ bringt erstmalig die kreativen Köpfe aus den Bereichen Kunst, Werbung, Design, Kultur, Wissenschaft, Musik und Marketing zusammen und gibt der Kreativität eine starke Stimme. Mit dabei sind Frank Schrader, Chef der Stadtmarke, Alain Bieber vom NRW-Forum, Frank Dopheide vom Handelsblatt, Tonhallen-Chef Michael Becker, Tino Krause von Mediacom und weitere kreative Vordenker aus Unternehmen, Agenturen und Kulturwirtschaft. „Im Creative Council treffen sich kreativ tätige Macher, die jenseits klassischer Schubladen und Denkmuster die Zukunft der Landeshauptstadt erfolgreich mitgestalten wollen“, meint Initiator Dirk Krüssenberg, Präsident des Marketing Clubs Düsseldorf und führt aus: Mit dem von 3M gestifteten Preis, der im Rahmen der „3. Night of Creativity“ am Donnerstag, dem 26. Oktober, im Congress Center Düsseldorf (CCD) verliehen wird, zeichnet der Marketing Club Düsseldorf besondere kreative unternehmerische Leistungen aus. akrü