Schauspielerin Mariella Ahrens hatte sich vor einiger Zeit entschlossen, die Schirmherrschaft der Stageschool Salomon Academy in Düsseldorf zu übernehmen. Anlässlich dieser Aufgabe besuchte sie heute die Schauspielschule und lernte die Schüler kennen. Nach anfänglichen Hemmschwellen der Studenten kam Mariella Ahrens mit ihrer lockeren und unkomplizierten Art jedoch schnell ins Gespräch mit den Schülern, die jede Menge Fragen hatten, die aber alle offen und ehrlich beantwortet wurden. Sie erzählte über die Sonnen- aber auch die Schattenseiten des Berufes eines Schauspielers. Auch ihren Werdegang und wie es tatsächlich hinter den Kulissen eines Filmdrehs ausschaut. Die Schüler waren so begeistert, dass aus der geplanten Stunde glatt zwei wurden. Die Schüler ließen die Schauspielerin nur schweren Herzens wieder gehen. Aber sie versprach, im Oktober 2018 zu einem einwöchigen Seminar die Schule wieder aufzusuchen. Außerdem wurde der geplante Salomon Newcomer Actor Award vorgestellt. Diesen haben Mariella Ahrens und die Stageschool Salomon Academy ins Leben gerufen, um auch neuen Gesichtern eine Möglichkeit zu bieten, gesehen zu werden. In der Jury wird neben Mariella Ahrens, Carmen Sanne-Salomon die Direction der Stageschool Salomon Academy, Tom Barcal (Schauspieler) und namhafte Regisseure, Caster und Produzenten sein. Zu gewinnen gibt es eine Rolle in einer Serie, einem Kinofilm, einem TV-Film. Bewerbungen können per E-Mail an die Stageschool Salomon Academy gesandt werden.

info@stageschoolsalomon.de