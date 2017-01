Düsseldorf Marco Schreyl kann Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln nicht nachvollziehen

Düsseldorf. Moderator Marco Schreyl ist im Osten aufgewachsen, lebt aber seit einigen Jahren in Köln. Obwohl viele Dinge in Köln bei ihm Heimatgefühle auslösen, kann er die Rivalität zwischen Düsseldorf und der Stadt am Dom nicht nachvollziehen. Der Moderater der neuen WDR-Quizshow "Zwei für Einen" erklärt vor dem Start der Sendung, dass auch Düsseldorf ihm sehr gut gefällt.

In dem regionalen Quiz werden jede Woche zwei Kandidaten aus NRW gegeneinander antreten. Unterstützt werden die Kandidaten dabei von jeweils zwei Prominenten.