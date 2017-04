Düsseldorf. Beeindruckende Leistung: In kompletter Schutzausrüstung ist ein Feuerwehrmann den Marathon am Sonntag in Düsseldorf mitgelaufen. Christian Ruda heißt er, und er ist Berufsfeuerwehrmann der Stadt Düsseldorf. Doch damit nicht genug: Vier Kollegen liefen ebenfalls in kompletter Montur - sie teilten sich als Staffel den Marathon auf.

Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilte, lief Christian Ruda erstmals die komplette Distanz über 42,195 km in voller Kleidung inklusive Atemschutzgerät und Helm. Gerade einmal 4 Stunden und 23 Minuten benötigte er für diese Strecke. Mit ihm am Start waren seine Kollegen Jörn Janetschek, Matthias Tooten, Patrick Rauscher und Thomas Barzen. Sie teilten sich die Strecke als Staffel. Auch sie liefen ihre Abschnitte in kompletter Montur. Auf dem Rad begleitetet, unterstützt und verpflegt wurden sie durch Ingo Hansen und Thorsten Mülberg.

Die sportbegeisterten Feuerwehrmänner möchten mit ihrer Leistung für ihren Beruf werben und zugleich auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Düsseldorf aufmerksam machen. Die anerkennenden Blicke der Zuschauer und Mitläufer waren ihnen sicher.