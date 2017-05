Düsseldorf-Stadtmitte. In der Nacht zu Dienstag, gegen 3.15 Uhr, hielt sich eine Frau an der Worringer Straße auf und wartete auf einen Bus, als plötzlich ein 30-jähriger Mann auf sie zukam und sie belästigte und bedrängte. Ein 27-jähriger Mann eilte ihr zur Hilfe. Der zunächst entstandene verbale Streit zwischen den beiden Männern eskalierte jedoch, woraufhin der 30-Jährige den "Helfer" mit einer Flasche attackierte und ihn so schwer verletzte, dass er mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Anschluss versuchte der Kriminelle zu flüchten, wurde jedoch von weiteren Zeigen gehindert und festgehalten. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er ist wegen Gewalt-, Eigentums-, und Betäubungsmitteldelikten polizeilich bekannt und soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden