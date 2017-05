Düsseldorf-Gerresheim. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Torfbruchstraße in Richtung Pöhlenweg.

Aufgrund einer Baustelle kann die Kreuzung derzeit nur auf einem Fahrstreifen für jede Richtung befahren werden. Die Regelung erfolgt über eine Baustellenampel.

Ein 20-jähriger Fußgänger wollte die Torfbruchstraße ebenfalls aus Gerresheim kommend in Richtung Flingern überqueren. Er wurde dabei vom Ford des 73-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird.

Beide Verkehrsteilnehmer reklamierten, Grünlicht für ihre Fahrt- bzw. Gehrichtung gehabt zu haben. Daher bittet die Polizei Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211-8700 zu melden.