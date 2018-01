In der Düsseldorfer Innenstadt ist am frühen Montagmorgen ein Mann überfahren worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Eine wichtige Ausfallstraße musste gesperrt werden.

Düsseldorf. In der Düsseldorfer Innenstadt ist am frühen Montagmorgen ein Mann überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.45 in Höhe des Hauses Graf-Adolf-Straße 22 - mitten in der Innenstadt, rückseitig der Nachtresidenz. Der Hintergrund sei noch unklar, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann vorsätzlich überrolt worden sei. Nach dem Unfallfahrer werde gefahndet.

Ab 6 Uhr war die Graf-Adolf-Straße rund um den Unfallort in Richtung stadtauswärts (Kavaleriestraße) voll gesperrt. Auch um 10 Uhr dauerte die Sperrung noch an. red