Düsseldorf. In der Nacht ist in Düsseldorf ein Mann aus dem Rhein gerettet worden. Zeugen hatten wohl die Rettungskräfte alarmiert, weil sie in Höhe Himmelgeist eine Person im Fluss treiben gesehen hatten.

Ein Hubschrauber konnte den Mann schließlich entdecken, er wurde mit einem Boot zum Ufer gebracht und nach seiner Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Wieso der Mann im Wasser getrieben hat, ist noch unklar. red