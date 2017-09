Düsseldorf. Mit nacktem Oberkörper und einem Messer in der Brust hielt ein Mann in Düsseldorf-Eller am Donnerstag Passanten in Atem. Nach Polizeiangaben alarmierte gegen 10.40 Uhr eine Zeugin die Beamten, als sie den 30-Jährigen mit heruntergelassener Hose und Messer in der nackten Brust auf der Ludwigshafener Straße bemerkte.

Als der Mann stürzte, löste sich das Messer aus seiner Brust. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann soll psychisch krank sein und in eine Anstalt eingewiesen werden. red/dpa