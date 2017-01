Polizei Mann in Düsseldorf angeschossen - Täter flüchtig

Düsseldorf. Am Montagabend ist in der Nähe eines Restaurants an der Graf-Adolf-Straße ein Mann angeschossen worden. Nach Polizeiangaben ist es gegen 21.30 Uhr unter mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen. "Anschließend wurde mindestens eine Person verletzt. Die anderen Personen haben sich vom Tatort entfernt", sagt Polizeisprecher Markus Niesczery. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.