Düsseldorf-Bilk. In der Nacht zu Sonntag fiel einer Polizeistreife in Bilk ein BMW durch merkwürdige Fahr- und Parkmanöver auf. Nach Angaben der Polizei wirkte der Mann hinter dem Steuer teilweise abwesend und apathisch. Erste Drogentests schlugen positiv an. Außerdem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige keine gültige Führerschein besitzt.

Die Beamten fanden heraus, dass der BMW bereits seit Mai als gestohlen gemeldet war. Die angebrachten Kennzeichen stammten ebenfalls aus Straftaten. Zudem lagen im Fahrzeuginneren weitere Kennzeichen, deren einwandfreie Herkunft fraglich erscheint. Der wohnungslose Südosteuropäer soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. red