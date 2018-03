Düsseldorf-Stockum. In der Nacht zu Montag hat sich ein 40 Jahre alter, offensichtlich stark alkoholisierter, Fahrradfahrer auf der A 44 in Richtung Mönchengladbach verirrt. Der Mann sei mehrfach gestürzt, ehe Zeugen einschritten. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 2 Uhr seien zwei Zeugen auf der A 44 in Richtung Mönchengladbach gefahren und beobachteten, wie ein Radfahrer in derselben Richtung unterwegs war und kurz hinter der Ausfahrt Stockum mit seinem Rad zweimal stürzte. Die Zeugen begleiteten ihn bis auf den Verteiler Nordstern und sicherten den 40-Jährigen mit ihren Fahrzeugen ab. Als die Polizei eintraf, sei der Radfahrer offensichtlich so stark alkoholisiert gewesen, dass er weder selbstständig aufrecht stehen konnte, noch in der Lage gewesen sei, Fragen der Polizisten zu beantworten. Der 40-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Dort wurden ihm Blutproben entnommen. red