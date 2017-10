Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann vor einer Spielhalle in Düsseldorf-Bilk angeschossen worden. Die Polizei fahndet nach zwei bis drei flüchtigen Männern.

Düsseldorf. Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann vor einer Spielhalle an der Kölner Straße in Oberbilk angeschossen worden. Es war 3.50 Uhr, als mehrere Schüsse vor der Spielothek "Vegas" an der Kölner Straße fielen. Ein Mann wurde dabei verletzt, die Täter sind flüchtig. Das Opfer ist laut Polizei außer Lebensgefahr, die Ermittlungen dauern an. Nach zwei bis drei Flüchtigen wird gefahndet.