Düsseldorf. Ein 31-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen in der S8 auf der Fahrt von Wuppertal nach Düsseldorf Reisende und Rettungskräfte mit einem Messer bedroht. Der Mann hatte laut Polizeibericht in dem Zug auf dem Boden gelegen, als Passanten ihm Helfen wollte, sprang er auf und zückte ein Messer.

Die Rettungskräfte schlugen dem aggressiven Mann das Messer aus der Hand, woraufhin dieser den Zug verließ und auf dem Bahnsteig 12 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs weiter passant anpöbelte. Kurze Zeit später trafen auch Polizeibeamte ein, die den 31-Jährigen festnahmen. Er wurde mit zur Wache genommen.

Eine Kontrolle ergab, dass der Mann ein weißes Pulver sowie ein Tütchen Marihuana bei sich hatte. Beides sowie das Messer wurden sichergestellt. Da er sich weiterhin nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Am frühen Dienstagmittag fing der Mann in Polizeigewahrsam am zu Krampfen, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Krampfanfall könnte durch Drogenkonsum ausgelöst worden sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0800 6 888 000 entgegen. red