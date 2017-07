Düsseldorf-Holthausen. Ein 39-jährige Düsseldorfer wurde am Dienstagabend in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Holthausen ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei war der Mann um 18.45 Uhr zu Fuß auf der Bahlenstraße unterwegs. Hier näherte sich ihm ein Unbekannter von hinten und entriss ihm die Tasche. Anschließend soll der Täter in Richtung Am Zunder geflüchtet sein

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der Räuber wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er sei von normaler Statur und zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Cap, schwarz-blau gestreiftem Kapuzenshirt, schwarzer Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen. red