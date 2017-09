Beat Wismer legt die Leitung des Museums Kunstpalast in jüngere Hände. Zum Abschied hält er Rückblick und Ausblick.

Düsseldorf. Beat Wismer, Generalintendant der Stiftung Museum Kunstpalast, geht am 1. Oktober in den Ruhestand. Er hat das Haus allen Widrigkeiten zum Trotz international aufgestellt. Unverhofft gaben sich Tizian und Tintoretto, Rembrandt und El Greco, Zurbaran und Cranach ein Rendezvous, alte Meister also, die man bislang kaum im Ehrenhof sah. Wismer stellte Jean Tinguely in einen aktuellen Kontext, bereitete Andreas Gursky die schönste Schau und ließ die Besucher das Gesamtkunstwerk von Katharina Grosse auf Schritt und Tritt begreifen. Im WZ-Gespräch spricht er über Erfolge und Misserfolge.

Zurbaran war noch nie im deutschsprachigen Raum zu sehen, El Greco erhielt hier die erste Retrospektive in Deutschland. Sie haben die Großen der Vergangenheit der heutigen Generation nahe gebracht. Was interessiert Sie daran?

Wismer: Man kann die Gegenwart nicht verstehen, wenn man die Zeit vorher nicht auch kennt. El Greco war wichtig für die Expressionisten, aber Zurbaran ist auch für die heutigen Künstler sehr interessant. Seine Kunst hat eine ganz große haptische Qualität. Er spielt mit der realistischen Malerei. Da ist fast etwas Magritte drin.

Sie lieben die strenge, bei allem Realismus fast überirdische Malweise der Spanier. Aber Sie selbst kommen doch von der Moderne. Wie war Ihr Weg dahin?

Wismer: Das Museum besitzt Zurbarans Heiligen Franziskus in Meditation.Von diesem rund 400 Jahre alten Bild bin ich ausgegangen. Es gibt viele Schätze im Haus, die noch zu heben sind.

El Greco war eine Steilvorlage. Der modernste Maler unter den Altmeistern?

Wismer: El Greco fand für die Dualität des Göttlich-Dämonischen, des Schauderns und der Hingerissenheit expressiv-ekstatische Bilder. Das verbindet ihn mit den Künstlern der Gegenwart. Maler wie Cezanne, van Gogh, Picasso und Delaunay nennen El Greco als wichtige Quelle der Inspiration. Die Suche nach dem neuen Menschen macht ihn so aktuell für die Maler der Gegenwart.

Es gab Düsseldorf-Bezüge?

Wismer: Es geht bei El Greco um eine verpasste Gelegenheit. Eine Auswahl seiner Werke aus der Privatsammlung Marczell von Nemes wurde 1911 in München und 1912 in Düsseldorf gezeigt. Sie löste El Greco-Fieber unter jungen Künstlern wie Max Beckmann, Oskar Kokoschka, Ludwig Meidner, vor allem unter den Vertretern des Blauen Reiters auf. Sie erkannten in ihm eine Schlüsselfigur.