Düsseldorf. Die Immobilienfirma Aengevelt gibt es seit 1910. Sie besteht in der dritten Generation mit den Brüdern Lutz und Wulff, zu denen Mark und Chiara Aengevelt aus der vierten Generation hinzugekommen sind. Sie hat 135 Mitarbeiter und fünf Filialen. Sie vermittelt Immobilienverkäufe für über 550 Millionen Euro und Mietverträge für mehr als 250 000 Quadratmeter Gewerbefläche. Ein Gespräch mit Wulff Aengevelt, der am Sonntag seinen 70. Geburtstag feiert.

Herr Aengevelt, der Baumarkt boomt im Zeichen von Null-Zinsen. Viele Fachleute sprechen von der Baublase. Was ist damit?

Aengevelt: Wir haben keine Blase. Die hätten wir nur, wenn die Preise losgelöst von den Erträgen wären. Es steigen die Preise, aber die Mieten steigen auch. Zur Blase gehört, dass nur die Preise steigen. Außerdem hat die Eigenkapitalquote in den letzten Jahren zugenommenen, weil die Banken nicht mehr bedenkenlos ausfinanzieren dürfen.

Was halten Sie davon, dass das Angebot an neuen Wohnungen in Düsseldorf so rasant steigt?

Aengevelt: Das ist kritisierbar, weil mehr Eigentums- als Mietwohnungen angeboten werden. Das ist die liberale Sichtweise: Macht jeden Mieter möglichst zum Eigentümer. Das widerspricht jedoch der Mobilität des Arbeitsmarktes.

Werden bei uns mehr Wohnungen gekauft als gemietet?

Aengevelt: Ja, 45 Prozent sind Mietwohnungen, 55 Prozent Eigentumswohnungen. Aber die Struktur stimmt nicht. Es werden zu viele hochpreisliche Wohnungen angeboten. Das ist so, als würde die Automobilbranche nur teure Wagen anbieten.

Wie liegen die Preise fürs Eigentum?

Aengevelt: Im unteren Bereich mittlerweile bei 3500 Euro. In Oberkassel, im Zooviertel oder in der Carlstadt bekommt man nichts unter 6000 Euro pro Quadratmeter. Neue hochpreisliche Angebote im Zooviertel liegen bei 8500 Euro. Wir haben aber auch schon höhere Angebote bei 14 000. An den Rheinpromenaden wurden 16 000 bis 18 000 Euro erzielt. Das sind aber Ausreißer. Manchmal sind auch ganz wertvolle Einrichtungen wie Küchen und Bäder enthalten.

Sind die Preise ein Problem?

Aengevelt: Natürlich. Wir bauen mehr Wohnungen denn je, aber wir bauen die falschen, weil zu teuer. Der Wohnungsbau muss erschwinglich sein. Das muss geändert werden.