Nach einem Unfall auf der A43 haben drei Männer einen Audi A8 verbrannt. Dabei hatten sie das Fahrzeug für einen "netten Abend" gestohlen.

Düsseldorf. Nach einem Unfall auf der A43 haben drei Männer einen Audi A8 verbrannt. Zuvor hatten sie das Fahrzeug für einen "netten Abend" in Dülmen aus einer Werkstatt in Düsseldorf entwendet, teilte die Polizei mit. Auf dem Rückweg von einer Party platzte ein Reifen und der Wagen schleuderte in die Leitplanke. Um den Diebstahl und den verursachten Sachschaden zu vertuschen, haben die drei Männer (21, 23 und 30 Jahre alt) laut Polizeiangaben das Fahrzeug nach dem Unfall in Brand gesetzt.

Sie erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Unterschlagung eines Kfz und Unfallflucht. Speziallisten der Polizei hatten den Fall übernommen, weil aufgrund der Vorgehensweise davon auszugehen war, dass professionelle Täter das Fahrzeug im Zusammenhang mit einer schweren Straftat genutzt hatten, erklärte die Polizei. Bei einem Mann soll es sich um einen Mitarbeiter der Werkstatt handeln, aus der der Audi gestohlen wurde. red