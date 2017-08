Düsseldorf. Zwei junge Frauen sind am Samstagabend am Düsseldorfer Hauptbahnhof von Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren angegriffen und verletzt worden. Das meldete die Bundespolizei am Montagnachmittag.

Die beiden 17-jährigen Frauen wurden zuerst auf dem Bertha-von-Suttner-Platz vor dem Hauptbahnhof von den drei Mädchen attackiert und beleidigt. Zwei Jungen, die offensichtlich zu den Mädchen gehörten sahen dabei zu und filmten. Beide sind 14 Jahre alt.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung fasste eine 13-Jährige einer der beiden jungen Frauen so fest an die Brust, dass die Kleidung der Frau beschädigt wurde. Die Frauen versuchten daraufhin in den Hauptbahnhof zu fliehen, wurden jedoch von der Gruppe verfolgt und weiterhin attackiert.

Eine der 17-Jährigen setzte Pfefferspray ein um die Angreifer zu vertreiben. Daraus entwickelte sich jedoch nur eine Rangelei, in dessen Folge einer der Frauen die Rolltreppe hinuntergestoßen wurde. Eines der drei Mädchen setzte sich auf sie und schlug nach ihr. Wie die Bundespolizei berichtet, hielten sich die Jungen trotz Bitten der beiden jungen Frauen weiterhin zurück und halfen nicht.

Irgendwann schafften es die Angegriffenen zur Revier der Bundespolizei zu fliehen. Hier tauchten wenig später auch die drei Mädchen auf. Wegen des eingesetzten Pfeffersprays litten sie unter Reizungen der Augen. Ihnen wurden von den Beamten die Augen ausgespült. Eine der 17-Jährigen hatte bei den Angriffen Verletzungen an Hals, Arm und auf der Stirn erlitten.

Die Polizei stellte das Filmmaterial, dass die Angreifer selber erstellt hatten sicher. Gegen die drei Mädchen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Gegen die Jungen wegen unterlassener Hilfeleistung. red