Nach Erkenntnissen der Polizei war das Kind plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Mit einem Rettungswagen wurde die Neunjährige in eine Klinik gebracht.

Düsseldorf. Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Donnerstag an der Grafenberger Allee schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 12.55 Uhr auf der Grafenberger Allee auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dorotheenstraße unterwegs. Auf der Höhe der Straßenbahnhaltestelle Grafenberger Allee / Lindenstraße sei plötzlich das Kind auf die Fahrbahn gelaufen.

Das Mädchen wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen zur stationären Behandlung in eine Klinik. red