26 historische Baudenkmäler, darunter Kaiserpfalz und Schloss Jägerhof, sind beim „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag geöffnet.

Düsseldorf. Zum 25. Mal findet am Sonntag, 10. September, der Tag des offenen Denkmals statt, der bundesweit über vier Millionen Besuchern anzieht und damit eine der größten Kulturveranstaltungen in Deutschland ist. Auch in Düsseldorf ist dieser Tag beliebt bei circa 10 000 Besuchern, die jedes Jahr die Gelegenheit nutzen, historische und architektonische Schätze der Stadt zu erkunden. Das diesjährige Motto für die außergewöhnliche Veranstaltung lautet „Macht und Pracht“.

„In diesem Jahr sind 26 örtliche Baudenkmale geöffnet. Zahlreiche Führungen laden außerdem dazu ein, die verschiedenen Stadtteile Düsseldorfs neu zu entdecken. Es ist toll, dass Interessierte die Möglichkeit haben, in besondere Bauwerke zu schauen und die Geschichte nachzuerleben“, sagt die Beigeordnete Cornelia Zuschke.

Die Teilnahme ist kostenlos und soll den Besuchern Einblicke in Objekte bieten, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Ganz nach dem diesjährigen Motto wartet die Landeshauptstadt hierzu mit Denkmälern auf, die den Bogen spannen von der Kaiserswerther Kaiserpfalz, dem Repräsentationsort des mittelalterlichen Kaisers, bis zur Königsallee, die nach dem preußischen König benannt wurde, nachdem dieser im Revolutionsjahr 1848 mit Pferdeäpfeln beworfen und durch die Umbenennung nachträglich geehrt wurde. Auch das Schloss Jägerhof ist geöffnet, in dem einst Napoleon und Goethe weilten.

Das Goethe-Museum im Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2, fungiert in diesem Jahr als Gastgeber für die Eröffnungsveranstaltung mit Oberbürgermeister Thomas Geisel am Sonntag, 10. September, 11 Uhr. Um 14 Uhr wird es eine Führung durch das Museum und um 15 Uhr einen Vortrag von Museumsleiter Prof. Dr. Christof Wingertszahn über die Geschichte des Schlosses geben. Außerdem gastieren die Urban Sketchers Köln/Düsseldorf und zeigen ihre ganz persönlichen Ansichten auf den Ort und seine Umgebung. Sie laden zur Diskussion über ihre Kunst und zum Selbstversuch ein.

Eines der herausragenden Objekte zum Thema „Macht und Pracht“ ist die Kaiserpfalz Kaiserswerth, Burgallee, an der die umherreisenden Kaiser des Mittelalters stoppten und Hof hielten. Heute ist die Pfalz als Ruine zu besichtigen. Die vergangene Pracht wird im Rahmen von Führungen wieder erlebbar gemacht.

Zudem werden zahlreiche Stadtteilführungen angeboten, die sich mit dem Schwerpunktthema beschäftigen. Schlösser, Kirchen und Königsallee können in Führungen rund um die Altstadt unter diesem Blickwinkel gemeinsam betrachtet werden. Als Besonderheit wird eine sachkundig geführte Jogging-Tour im Grafenberger Wald angeboten, bei der an ausgewählten Orten Halt gemacht wird.