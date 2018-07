Lumpi wird zum Manga-StarBreiti gibt Interview für Fifty-Fifty

Sailor Moon, Pokemon, Dragon Ball, Fairy Tail und noch viele mehr. So heißen die lustigen Figuren in den japanischen Manga-Comics. Und da die Fortuna auch viele japanische Fans hat, kommen die im neuen Fanartikel-Katalog des Bundesligisten auch auf ihre Kosten. Kein geringerer als Andreas „Lumpi“ Lambertz wird dort zum japanischen Comic-Helden. Fortunas Urgestein unterstützt in der Illustration seine ehemaligen Mannschaftskollegen im Kampf gegen die Fußball-Giganten. Der japanische Manga-Zeichner Hiroaki Ando hat das Manga im neuen Fanartikel-Katalog der Fortuna gezeichnet. Vorgestellt wird der Katalog am Dienstag in einem japanischen Restaurant. Danach werden die Artikel im Fan Shop der Fortuna erhältlich sein.

In der August-Ausgabe des Straßen-Magazins Fifty-Fifty äußert Michael Breitkopf, genannt Breiti, Gitarrist der Toten Hosen in einem Interview zu vielen politischen und persönlichen Themen. So sagte er zum Thema soziale Gerechtigkeit. “Es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, dass der Gewinn aus vielen Kapitaleinkünften wenig oder gar nicht besteuert wird, während auf den Ertrag aus Arbeit, die einen Mehrwert schafft, volle Steuern anfallen.“ Auf der Titelseite des Heftes machen die Toten Hosen den Lesern ein Geschenk. Alle, die das aktuelle Heft kaufen, erhalten gratis einen Aufkleber der Band im Wert von zwei Euro.Das neue Heft kostet dennoch nur 2,40 Euro wie sonst auch. Die Hälfte des Verkaufspreises dürfen die wohnungslosen VerkäuferInnen für sich behalten.