Junger ART-Stabhochspringer steht mit großen Vorsprung in der Meldeliste der U 16-DM.

Meldelisten für große Meisterschaften in der Leichtathletik sind so informativ wie grausam – grausam besonders für Athleten, die mit großem Vorsprung ganz vorne und deswegen gehörig unter Druck stehen. Das ist beim ART-Stabhochspringer und Mehrkämpfer Luke Zenker am Wochenende bei der Deutschen U 16-Meisterschaft in Wattenscheid der Fall.

Der 15-Jährige steht in der Meldeliste beim Stabhochsprung mit 4,20 Meter. Das sind 40 Zentimeter mehr, als die Konkurrenz zu bieten hat. Anlass genug für das Online-Magazin leichtathletik.de den Düsseldorfer mit einem schönen Aktionsfoto zum Favoriten zu küren. Nach dem Motto: Was kann bei einem solchen Vorsprung schon schief gehen? Doch sicher ist natürlich noch nichts.

Das liegt an einem Begriff, der zum Wortschatz eines jeden Stabhochspringers gehört: „Salto Nullo“. Dreimal passt beim Anlauf irgendwas nicht oder ein ekeliger Wind mischt sich von der Seite ein und stört gefährlich in der Aufschwungphase – und schon kann man mit „Salto nullo“ zu den Zuschauern des Wettbewerbs gehören. Ohne gültigen Versuch.

Luke Zenker, ein wahres Multitalent, hatte sich in mehreren Disziplinen für das Elitetreffen des deutschen Leichtathletik-Nachwuchses qualifiziert, konzentriert sich in Wattenscheid aber nur auf den Stabhochsprung. Und wenn er sich das erhoffte Gold nebst deutschen Meistertitel holen will, muss schon alles sehr gut klappen – besonders wenn ihm viele schon vor dem Wettkampf mit einem Spruch begrüßen, wie: „Du machst das schon.“ Oder: „Wie hoch wird es denn diesmal?“. Also werden sein Vater Oliver und seine Mutter Martina, früher selbst erfolgreiche Leichtathleten, versuchen, dass sich Sohn Luke auf den Wettkampf konzentrieren kann. Aber mit der großen Favoritenrolle muss der 15-Jährige erstmals alleine zurechtkommen.

Zenker hat die 4,20 Meter in dieser Saison mehrfach übersprungen

Luke Zenker gilt als besonderes Talent. Seit vier Jahren – damals war es Bo Lita Baehre vom ART – ist kein deutscher Nachwuchsspringer in diesem Alter so hoch gekommen wie der Düsseldorfer, der die Höhe von 4,20 Meter in dieser Saison gleich mehrmals geschafft hat. Da stellt sich die Frage, wie hoch der neue Superstar des Stabhochsprungs in Zenkers Alter war, der Schwede Armand Duplantis. Vergangene Woche hatte der erst 18-Jährige in Berlin EM-Gold gewonnen – im besten Stabhochsprung-Wettbewerb, den es jemals zu sehen gab. Duplantis flog über 6,05 Meter und erweiterte damit die Serie seiner Kinder- und Jugend-Weltrekorde. „Mondo“, wie ihn seine Eltern und Freunde rufen, war im gleichen Alter wie Luke Zenker mit 4,90 Meter schon deutlich weiter.

Selbst in der Heimat gab es schon mal einen, der höher sprang: Ältere Düsseldorfer Leichtathletik-Freunde erinnern sich, dass im Jahr 1972 der damals sogar erst 14-jährige Thomas Wilms vom ART im Rather Waldstadion 4,32 Meter übersprang, was damals Kinder-Weltrekord bedeutete, den heute natürlich der Schwede Duplantis (4,55 Meter) hält.

Luke Zenker ist nicht der einzige Düsseldorfer Teilnehmer an der U 16-DM in Wattenscheid. ART-Klubkollegin Mona Münster (NRW-Meisterin) steht ebenfalls in der Meldeliste beim Stabhochsprung mit 3,20 Meter (Rang sieben). ASC-Wurf-Talent Till Draxler (NRW-Meister) hat beim Diskuswerfen (Meldeliste: Rang neun) und Kugelstoßen die hohen DM-Normen erreicht.