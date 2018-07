Auch die Schulkonferenz stimmt zu. 2,3 Millionen für die Planung.

Die Weichen für den Umzug des Luisen-Gymnasiums sind gestellt. Wie Florian Dierszus, der stellvertretende Leiter des Schulverwaltungsamtes, in der Bezirksvertretung 1 (Mitte) berichtete, hat am Mittwoch auch die Schulkonferenz dem geplanten Neubau an der Völklinger Straße zugestimmt. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause soll der Rat die ersten 2,3 Millionen Euro für das Projekt freigeben. Der Altbau an der Bastionstraße soll nach dem Willen der Kommunalpolitik auch weiterhin für schulische Zwecke genutzt werden.

1907 wurde die Luisenschule, wie sie damals noch hieß, gebaut. Inzwischen platzt das Gymnasium mit 660 Schülern aus allen Nähten. Die Räume sind zu klein, der Schulhof auch, es gibt Probleme mit den naturwissenschaftlichen Räumen und noch viele Mängel mehr. „Der Sanierungsbedarf wurde schon vor Jahren auf rund 25 Millionen Euro geschätzt“, so Dierszus.

An der Völklinger Straße soll der Neubau entstehen

Neben der Handwerkskammer an der Völklinger Straße soll ein vierzügiges Gymnasium mit einer Sporthalle gebaut werden. Bezogen werden kann der Bau, so Diesrzus, frühestens zum Schuljahr 2023/24. Die Gesamtkosten sind noch völlig unklar. Mit den 2,3 Millionen Euro soll die Planung finanziert werden.

Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Sabine Schmidt hofft, dass das denkmalgeschützte Gebäude weiter schulisch genutzt wird. Sowohl da Görres-Gymnasium als auch die Maxschule haben weiter dringenden Bedarf nach zusätzlichen Räumen.