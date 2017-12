Nach der gescheiterten Übernahme durch Lufthansa nimmt droht der Air-Berlin-Tochter Niki das Aus. Passagiere, die einen Niki-Flug über Düsseldorf gebucht haben, sollten jetzt folgendes beachten.

Frankfurt/Berlin/Düsseldorf. Der Air-Berlin-Tochter Niki droht das Aus. Die Lufthansa zog am Mittwoch ihr Angebot für das österreichische Unternehmen mit seinen 21 Flugzeugen zurück. Die Bundesregierung rechnet nun mit der Pleite und der Einstellung des Flugbetriebs. Als Grund für den Rückzug gab die Lufthansa an, dass eine schnelle Freigabe des Erwerbs durch die EU-Kommission nicht zu erwarten sei.

Alle Passagieren, die für die nächsten Tage einen Flug mit Niki über Düsseldorf gebucht haben, sollen sich nun vor Reiseantritt bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Das empfiehlt der Flughafen Düsseldorf in einer Pressemitteilung. Im Internet können Informationen zu Flügen und Buchungen unter flyniki.com abgerufen werden.

Nach Angaben des Airports fliegt Niki In einer durchschnittlichen Woche von Düsseldorf aus derzeit insgesamt 32 Mal zu zehn touristischen Zielen auf den Kanaren und Balearen. Die Airline hat damit aktuell einen Marktanteil in Düsseldorf von etwa 2 Prozent an den Flugbewegungen und mit rund 8.700 Fluggästen einen Anteil von 2,5 Prozent bei den Passagieren. red/dpa