Lohe begrüßt Professur für Dieter Falk

Kulturausschuss verschiebt Beschluss in nächste Sitzung.

Düsseldorf. Ob Dieter Falk weiter Gastprofessor für Popularmusik an der Schumann Hochschule bleiben wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Gestern stand die städtische Finanzierung bis Ende 2017 auf der Tagesordnung im Kulturausschuss, die Vorlage wurde auf Wunsch der Ampelfraktionen in die nächste Sitzung verschoben.

Dennoch erläuterte Kulturdezernent Hans-Georg Lohe die Vorlage und positionierte sich selbst. „Das ist eine wichtige Sache. Ohne diese Gastprofessur würde es an der Robert Schumann Hochschule keinen Professor für Popularmusik geben.“ Lohe erklärte, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel sich inzwischen mit einem Brief an die Wissenschaftsministerin gewandt habe, denn „die Finanzierung ist natürlich nicht nur eine kommunale Aufgabe“.

Die CDU-Fraktion nutzte die Gelegenheit, ihre positive Haltung gegenüber der Weiterführung der Gastprofessur von Dieter Falk zu äußern. „Wir hoffen, dass die Ampel ein Einsehen hat“, erklärte Ratsherr Marcus Münter. Seit 2013 hatte die Stadt Falks Gastprofessur mit 50 000 Euro im Jahr finanziert. Das wollte die Ampel nach dem Auslaufen des Vertrags zum Oktober 2017 auslaufen lassen. Die Hochschule hat indes angeboten, die Hälfte der Kosten in Höhe von 25 000 Euro zu übernehmen. tro