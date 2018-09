Ein Lastwagen hat in Düsseldorf einen Container voll mit Glasmüll verloren und die Autobahn 46 im Feierabendverkehr in ein Scherbenmeer verwandelt.

Düsseldorf. Ein Lastwagen hat in Düsseldorf am Montagnachmittag einen Container voll mit Glasmüll verloren und die Autobahn 46 im Feierabendverkehr in ein Scherbenmeer verwandelt. Folge: Die Autobahn musste in Richtung Wuppertal, zwischen Bilk und Eller, gesperrt werden. Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer zurück.

Mehrere Autos seien beschädigt worden und müssten abgeschleppt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Fahrbahn war in Fahrtrichtung Wuppertal zunächst voll gesperrt, auch auf den Umleitungsstrecken ging zeitweise nichts mehr. Die Glasscherben hätten sich über alle drei Fahrspuren verteilt und müssten nun zunächst einmal aufgekehrt werden, teilte die Polizei mit.

In Gegenrichtung staute sich der Verkehr am Abend auf 5 Kilometer wegen Bergungsarbeiten. Stau gab es ebenfalls auf der A59 zwischen Düsseldorf-Benrath und Dreieck Düsseldorf-Süd. (dpa)