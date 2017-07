Düsseldorf/Krefeld. Ein Lkw-Unfall im Flughafen-Tunnel ließ die A44 am Montagmorgen für Pendler zur Geduldsprobe werden: Nachdem gegen 7 Uhr ein Laster im Tunnel verunglückte, waren auch zur Rush-Hour gegen acht Uhr aus Richtung Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf nur zwei Spuren befahrbar.

Folge: Zwischen Krefeld-Forstwald und Flughafenbrücke ging es auf acht Kilometern (Stand: 8 Uhr) allenfalls im Schneckentempo voran, meldete der WDR in seinen Verkehrsnachrichten. Mindestens 20 Minuten länger als unter guten Bedingungen brauchten die Autofahrer zu diesem Zeitpunkt. Nach 8.30 Uhr entspannte sich die Situation zusehends - denn um 8.11 Uhr wurden die Bergungsarbeiten beendet, so die zuständieg Autobahnpolizei in Mülheim auf WZ-Anfrage. Danach konnten alle drei Spuren wieder freigegeben werden.

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei um 9 Uhr am Vormittag noch nichts sagen, "die Meldung der Kollegen liegt noch nicht vor", so der Polizeisprecher. Bei dem Unfall sei eine Person leicht verletzt worden. red