Düsseldorf. In Oberkassel hat am frühen Montagnachmittag ein 49-jähriger LKW-Fahrer beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 45-jährige Frau wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte der LKW-Fahrer, der auf der Luegalle Richtung Belsenplatz unterwegs war, in die Burggrafenstraße abbiegen. Dabei übersah er die 45-Jährige. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad ebenfalls in Richtung Belsenplatz die Luegallee. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo sie stationär versorgt wird, berichtet die Polizei.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten gekümmert. red