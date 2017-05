Düsseldorf. Ein Lkw hatte am Dienstag gegen 15 Uhr beim Versuch rückwärts auf den Parkplatz am Gartenamt zu fahren, eine der Säulen an der Einfahrt gerammt. Die Säule wurde stark beschädigt und der Lkw verkeilte sich mit einem Metallpfeiler. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit schweren Gerät freischneiden, bevor er weggefahren werden konnte.

Die Säule wurde untersucht, einsturzgefährdet ist das denkmalgeschützte Bauwerk jedoch nicht. Die Feuerwehr sicherte die rund 4 Tonnen schwere Steinsäule. Die Einfahrt zum Nordpark ist an dieser Stelle gesperrt.