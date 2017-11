Bei der Kurden-Demo in der Innenstadt ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei nahm mehrere Personen in Gewahrsam und setzte Pfefferspray ein. Auf beiden Seiten gibt es Verletzte.

Düsseldorf. Bei der Kurden-Demonstration in der Düsseldorfer Innenstadt ist es am Samstag zu Auseinandersetzungen gekommen. Trotz Verbot tauchen im Demonstrationszug immer wieder Fahnen mit dem Konterfei des PKK-Führers Öcalan auf. Aus diesem Grund hat die Polizei den Marsch an der Trinkausstraße/Breite Straße am Mittag zum Stillstand gebracht. Die Teilnehmer quittierten die Maßnahmen mit lautstarken Pfiffen. Einige vermummten sich. Es flogen Steine und Fahnen auf die Beamten. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein und nahm einige Demonstranten in Gewahrsam. Nach Informationen unserer Redaktion wurden zwei Frauen und vier Polizisten verletzt. Bereits vor Beginn der Demo konfiszierte die Polizei vor dem DGB-Haus verbotene Flugblätter, die Demonstranten bei sich trugen.

Ausgehend von der Friedrich-Ebert-Straße hatte sich der Demonstrationszug mit gut 45 Minuten Verspätung um viertel vor elf in Bewegung gesetzt. Eine Gruppe von Demonstranten befindet sich bereits auf den Oberkasseler Rheinwiesen, wo die Veranstaltung eigentlich gegen 18 Uhr beendet werden soll.

Die Polizei rechnet rund um die Großdemonstration mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben von Polizeipräsident Norbert Wesseler sind aber deutlich weniger Demonstranten anwesend, als erwartet. Unter der Rufnummer 0211 870 5555 ist ein Bürgertelefon geschaltet. red

