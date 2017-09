Düsseltal. Vom 16. bis 23. September werden in der Matthäikirche bei „Literatur und Livemusik“ Bücher für kleines Geld und einen guten Zweck verkauft, begleitet von feinster Livemusik aus Düsseldorf. Bücher gibt’s reichlich, und zwar meistens schon für 50 Cent pro Zentimeter Buchdicke. Ob Krimi, Sachbuch, Kindergeschichten, Kunstband oder Schmöker, für jeden ist etwas dabei. Der Buchverkauf wird komplett ehrenamtlich organisiert, der Gewinn geht an Hilfsprojekte in Namibia (Mariental). Abgesehen von Büchern bietet Literatur und Livemusik ein bunt gemischtes Musik-Programm: Am Samstag, 16. September, spielen ab 15 Uhr: Georg Zimmermann, Poesie & Folk, Gitarre & Gesang, Melskotte Hannaford, Gesang, Gitarre, Kontrabass & Mundharmonika, Jagular (Cello, Gitarre & Gesang). Am Sonntag, 17. September, gehört die Bühne ab 15 Uhr dem Gitarristen Arturo Castro Nogueras für eine musikalische Reise durch Puerto Rico, Kuba & Mexiko.

Der Eintritt zu Literatur und Livemusik ist frei, für die Musiker geht der Hut rum. Also: Einfach vorbeikommen, nach Büchern stöbern und Livemusik genießen