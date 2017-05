Auch für den Bücherbummel auf der Kö mussten mit Blick auf einen möglichen Terrorangriff durch einen Laster Sicherheitsfragen geklärt werden. Ergebnis: Am Sonntag, 11.6., wird ein Kleintransporter die Zufahrt von der Graf-Adolf-Straße in die Königsallee versperren. An den anderen Tagen dienen die in den Parkbuchten abgestellten Pkw als Hindernisse. Charmanterweise wird der Kleintransporter mit Büchern beladen sein. Mit welchen, ist noch offen.