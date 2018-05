Die 8. Düsseldorfer Literaturtage im Juni widmen sich verschiedenen geschichtlichen Umwälzungen.

Unter dem Motto „Revolution“ gehen die Düsseldorfer Literaturtage in die 8. Runde. Vom 4.-17. Juni finden an 13 verschiedenen Orten 32 Veranstaltungen statt. Wir haben die zehn interessantesten für Sie herausgesucht.

Literatur-Dinner zu Heinrich Heine

Das Festival-Motto bezieht sich auf Heinrich Heine, der sich selbst als „Sohn der Revolution“ bezeichnete, der politischen Erhebung aber auch kritisch gegenüber stand. Am 8.6. werden im Maxhaus zu einem Vier-Gänge-Menü Heines Texte rezitiert.

Was Karl Marx aktuell macht

Karl Marx, der Vordenker des Kommunismus, feiert in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag. Der Wissenschaftsjournalist Jürgen Neffe schildert in seinem Buch „Marx. Der Unvollendete“ die Biografie des Revolutionärs und beleuchtet dessen Kapitalismus-Theorien unter aktuellen Gesichtspunkten. Neffe tritt am 4.6. in Zentralbibliothek auf.

Alfred Döblin: „November 1918“

Die Novemberrevolution 1918 führte führte dazu, dass der deutsche Kaiser gestürzt und die Weimarer Republik eingeläutet wurde. Alfred Döblin beschreibt in „November 2018“ diesen Epochenumbruch auf über 2000 Seiten. Andreas Bialas (MdL) und Winfried Halder (Leiter des Gerhart-Hauptmann-Hauses) lassen es am 6.6. in einer kommentierten Lesung wiederaufleben. Ort: Literaturbüro.

War Jesus auch ein Revolutionär?

Ob Jesus Revolutionär, Unruhestifter oder Reformer war, darüber streiten sich Theologen. Der Slam-Poet Nils Straatmann liefert in seinem Buch „Auf Jesu Spuren“ am 8.6. im Theatermuseum seine Sicht. Er hat den Lebensweg des historischen Gottessohns bereist.

Der weibliche Blick auf 1968

Die 1968er-Protestbewegung haben hauptsächlich Männer angestoßen? Weit gefehlt. Auch Frauen haben entscheidend mitgewirkt und für die Rechte ihres Geschlechts gestritten. Davon erzählen am 9.6. im Institut français drei Frauen: Fraçoise Bonnot–Jörgens, Florence Hervé und Ina-Maria von Ettingshausen.

Sexismus in der Bauhaus-Schule

Die Journalistin Theresia Enzensberger schildert in ihrem Debütroman „Blaupause“ den Kampf der Architekturstudentin Luise Schilling gegen die sexistischen Bauhaus-Avantgardisten um Walter Gropius. Die Autorin tritt am 13.6. im Haus der Architekten auf.

Lyrik in unruhigen Zeiten

Polnische Kunstschaffende haben es schwer, seit die nationalpopulistische Partei „PiS“ das Land regiert. Die jungen Dichter Malgorzata Lebda und Michal Sobol berichten am 14.6. im Literaturbüro, was Lyrik in politisch unruhigen Zeiten bewegen kann.

Revolution in der Malerei

Wer ist Porepp? Ein Künstler, der mit Augen-Bildern die Malerei revolutioniert hat, behauptet Deutschlands originellster Schreiber Gereon Klug am 6.6. im Zakk.

Ulla Hahn: „Wir werden erwartet“

„Wir werden erwartet“ ist der letzte Teil von Ulla Hahns autobiografischem Mammutprojekt. Er handelt davon, wie Hauptfigur Hilla Palm sich den Kommunisten anschließt und sich wieder von ihnen lossagt. Hahn liest am 17.6. im Literaturbüro.

Esther Kinsky erhält Literaturpreis

Die Schriftstellerin Esther Kinsky erhält für ihren Roman „Hain“ am 11.6. den mit 20.000 Euro dotierten Düsseldorfer Literaturpreis. Die Veranstaltung im Forum der Stadtsparkasse hat zwar nichts mit Revolution zu tun, gehört aber fest zu den Literaturtagen. Am 12.6. liest Kinsky im Heine Haus.

www.duesseldorfer.literaturtage.de