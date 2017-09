Der 24-jährige Edouard Louis, mit „Das Ende vom Eddy“ international erfolgreich, liest am Dienstag aus seinem neuen Werk vor.

Heiligabend in Paris. Edouard überquert die Place de la République, trifft zufällig auf einen jungen, gutaussehenden Araber („ein Kabyle“) namens Reda. Dieser schmeichelt ihm, möchte Edouard kennenlernen und fragt, ob er ihn nicht in seine Wohnung mitnehmen möchte. Dieses direkte Angebot nimmt Edouard erst nach langem Zögern an, bittet Reda in seine kleine Wohnung. Und die beiden landen im Bett. Doch dieses schöne Erlebnis endet für Edouard in einer Katastrophe, ja beinah tödlich. Denn nach der Liebesnacht wird Reda brutal aggressiv, würgt und vergewaltigt den Mann, in dessen Armen er eben noch gelegen hat.

Autobiografie oder Fiktion? „Eine wahre Begebenheit“, behauptet zumindest Edouard Louis und erzählt den Vorfall auf 220 Seiten des Buches „Im Herzen der Gewalt“, das in den nächsten Tagen im S. Fischer-Verlag erscheint. Direkt und schonungslos berichtet er über Vergewaltigung, Krankenhausaufenthalt, seine Anzeige, sein Gefühlschaos und Gespräche mit seiner Wahl-Familie in Paris. Und das in einer kunstvoll verschachtelten Form, die das Lesen anfangs erschwert.

Innere Monologe reichern das vielstimmige Werk an

Die Chronologie bricht er bewusst, mutet Sex and Crime er den Lesern nur in dosierter Form zu. Nur langsam lassen sich die verschiedenen Perspektiven – auch die der erfundenen Schwester Clara – auseinanderhalten und einen roten Faden ausmachen. Angereichert wird das vielstimmige Opus, das in Strecken, ähnlich wie im Rap, dahingeplaudert erscheint, mit inneren Monologen: Hier zeigt das Opfer Verständnis für den Täter und empfindet Gewissensbisse, als er Reda bei den Polizeibeamten anschwärzt.

Das Erscheinen des Originals in der renommierten „Edition du Seuil“ (einer der Topverlage Frankreichs, deren Autoren die meisten Literaturpreise einheimsen) provozierte 2016 einen Skandal. Wegen eines Drogendelikts wurde Reda, kurz nach Veröffentlichung, verhaftet und identifiziert als Figur des Vergewaltigers im Buch. Reda gab vor, er habe Edouard Louis nicht vergewaltigt, klagte gegen Schriftsteller und Verlag wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Im Prozess verzichtete Louis darauf, als Zeuge auszusagen und zog die Anzeige zurück.

Vielleicht trug auch der Skandal dazu bei, dass das Buch nun in 20 Sprachen übersetzt und demnächst verfilmt werden soll. Zu Beginn seiner Lesetour durch Deutschland und Österreich kommt er auch ins Heinehaus: am 19. September, 19.30 Uhr. Sein Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel fungiert als Moderator.