Lesung in der Buchhandlung BiBaBuZe.

Einen literarischen Abend anlässlich des 275. Geburtstages des Naturwissenschaftlers Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) präsentiert die Volkshochschule am Dienstag, 7. November, 19.30 Uhr, in der Bilker Buchhandlung BiBaBuZe, Aachener Straße 1.

Lichtenberg ist der Begründer des deutschen Aphorismus und gilt hierzulande als der bedeutendste Vertreter dieser kurzen Literaturgattung der denkwürdigen und wortwitzig-philosophischen Sinnsprüche. Er war Universalgelehrter und einer der wichtigsten satirischen Autoren im Zeitalter der Aufklärung.

Seine umfangreichen persönlichen Notizhefte, die sogenannten „Sudelbücher“ bieten eine Fülle von brillanten sprachwitzigen Aphorismen, deren Erkenntnisse vielfach noch für unsere Gegenwart aufschlussreich sind.

Rollenspiel in Interviewform

In Form einer Interview-Collage beleuchten Friedemann Spicker und Jürgen Wilbert vom Deutschen Aphorismus-Archiv an diesem Abend die wichtigsten Lebensstationen Lichtenbergs und stellen eine Auswahl seiner bemerkenswerten Kurztexte vor. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Lichtenberg und eines Journalisten unsere Tage, der diesen befragt.

Am Ende des Interviews gibt der befragte Lichtenberg den Besuchern dann auch noch einen Denkspruch mit auf den Weg: „Ich kann nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“

Der Eintritt beträgt sieben Euro an der Abendkasse.