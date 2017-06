Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand beim Linken-Zentrum in Friedrichstadt vom Freitagabend machen können. Zwei junge Männer waren vor Ort beobachtet worden.

Düsseldorf. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand beim Linken-Zentrum in Friedrichstadt vom Freitagabend machen können. Zwei junge Männer waren vor Ort beobachtet worden. Der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen an sich gezogen.

Laut Polizei Düsseldorf waren am Freitagabend in einem Hinterhof an der Corneliusstraße mehrere Stapel mit Wahlplakaten sowie ein abgestellter Transporter angezündet worden. Nach dem das Feuer gelöscht worden war, kümmerten sich Experten der Spurensicherung um den Brandort. Danach gilt Brandstiftung als sicher. Zwei junge Männer waren am Freitag beobachtet worden, als sie um etwa 19.55 Uhr den Hinterhof verließen.

Beschreibung: Die beiden sind zirka 17 bis 20 Jahre alt und rund 1,65 Meter groß. Einer hat eine sportliche Statur und kurze rotblonde Haare. Er war mit einem weiß-grau-beigen Kapuzenshirt, einer sandfarbenen weiten Hose im "Hip-Hop"-Stil sowie Turnschuhen bekleidet. Der zweite hat eine schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine Kappe auf dem Kopf. Sie hatten Bierflaschen und möglicherweise modische Kuriertaschen bei sich.

Angaben zu den Unbekannten, aber auch jeden weiteren Hinweis zum Brandgeschehen, nimmt der Staatsschutz unter Telefon 0211-8700 entgegen. (red)